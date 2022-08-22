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Точнее всех: десантники из России победили в этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022

Максим Низкодубов
Максим Крюков
01:15 22.08.2022
Отечественные парашютные системы «Арбалет», которые используют российские Воздушно-десантные войска, считаются одними из самых управляемых и надежных в мире. Способны эффективно работать даже в 50-градусную жару.
Точнее всех: десантники из России победили в этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Алжире на аэродроме Айн Уисара прошел очередной этап конкурса «Десантный взвод», в котором команды соревновались в прыжках с парашютом на точность.

Осмотр и проверка парашютных систем, приветственное рукопожатие выпускающего и посадка команд на борт Ми-8. Вертолет взмывает над Алжирской землей. Конца и края Сахары не видно даже с высоты 1200 метров. Вертолет буквально плывет над пустыней.

Вдох, решительный прыжок и выброс адреналина. Цель - спилотировать так, чтобы коснуться центра площадки, которая сверху сливается с барханами и песком. Команда из Киргизии терпит неудачу. Промах на десятки метров от точки приземления. А вот результат у индусов - на голову выше соперников.

Диаметр площадки приземления - всего 10 метров. Попасть надо в самое яблочко, в самую ее середину, в небольшой красный диск, что является наивысшим результатом для участника соревнований.

У Суэндера Синга за плечами почти 1900 прыжков. Индийский десантник - единственный из своей команды, кто безупречно выполнил посадку в точку приземления. Мужчина признается, климатические условия и направление ветра сегодня были на его стороне.

«Было тяжело, но когда ты в воздухе, ощущаешь непередаваемые ощущения каждый раз. Правда, очень тяжело достичь цели. Но это прекрасный опыт», - поделился Суэндер Синг, участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» (Индия).

Эффектное отделение из вертолета и прощальный взмах летчикам демонстрируют наши десантники. Свободное падение длится считанные секунды. Раскрытие купола и самый сложный момент соревнования - справиться с управлением и посадить парашют в мизерный участок в пустыне. При условии, что скорость движения в этот момент - как у спортивной машины.

Российские десантники срывают аплодисменты судей. Результат, который они показали –идеальный пример для остальных участников. Стопроцентное попадание в цель у тройки парашютистов из России. И заслуженное первое место.

«На этой земле достаточно сложно совершать прыжки из-за того, что вокруг одна пустыня. Грунт нагревается до очень высокой температуры. И, соответственно, восходящие потоки. Парашютная система практически не снижается. Усложняет ситуацию штиль», - рассказал Борис Бабенко, участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» (Россия).

Отечественные парашютные системы «Арбалет», которые используют российские Воздушно-десантные войска, считаются одними из самых управляемых и надежных в мире. Способны эффективно работать даже в 50-градусную жару. Но без опытного пилота выполнять подобные маневры невозможно. Прыжок на точность - один из сложнейших этапов конкурса «Десантный взвод», в котором представители команды из России показали всю свою мощь.

Ранее российские десантники одержали победу на первом этапе конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022. Участники выполнили прыжки с 600-метровой высоты, после чего они должны были свернуть стабилизирующий парашют, собрать стропы и подвесную систему. Затем взвод российских десантников отправился на марш-бросок.

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