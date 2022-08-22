Шольц прибыл в Канаду в надежде договориться о поставках газа

В понедельник канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Монреале.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время трехдневного визита в Канаду намерен договориться об альтернативе российскому газу. Об этом сообщает агентство DPA.

Шольц и вице-канцлер Роберт Хабек посетят Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и другие канадские города с 21 по 23 августа.

В ходе поездки планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области водородной энергетики. Кроме того, будут обсуждаться поставки в Германию сжиженного природного газа и других полезных ископаемых, которые добывают в Канаде, в частности, никеля, кобальта, лития и графита.

Отмечается, что первую официальную встречу Шольц и Хабек проведут в Монреале с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Издание также напоминает, что в попытках договориться о поставках топлива, альтернативного российскому, Хабек ранее посетил Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегию.

Ранее Шольц исключил вероятность использования российского газопровода «Северный поток - 2» даже в случае ухудшения ситуации в области энергетики в ближайшие месяцы.