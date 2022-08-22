Армия арми-2022 Россия стала пятикратным победителем конкурса АрМИ «Военное ралли» Анна Касаткина Церемония закрытия конкурса состоялась в скульптурном комплексе «Центр Азии» в Тыве. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Команда России стала пятикратным обладателем кубка Армейских международных игр по «Военному ралли». Подвели итоги соревнований и наградили победителей на церемонии закрытия в Республике Тыва. В церемонии в скульптурном комплексе «Центр Азии» на берегу Енисея приняли участие представители Минобороны, вооруженных сил иностранных государств, командования Центрального военного округа, администрации региона. «Пятикратным обладателем кубка Армейских международных игр - 2022 по "Военному ралли" стала команда Российской Федерации, второе место у команды Республики Узбекистан, команды Монголии и Республики Беларусь поделили третье место», - рассказали в Минобороны России. Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» в этом году впервые проходили на территории двух государств - России и Монголии с 13 по 21 августа. На соревнованиях выступили команды вооруженных сил РФ, Монголии, Белоруссии и Узбекистана, а также команды Камского и Уральского автомобильных заводов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика