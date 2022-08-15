В Монголии финишировал первый этап «Военного ралли» АрМИ-2022

«Индивидуальная гонка» стала первым испытанием для военных водителей из четырех стран на АрМИ-2022 в Монголии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Индивидуальная гонка» стала первым этапом «Военного ралли» и серьезным испытанием для военных водителей на АрМИ-2022 в Монголии. В соревновании участвуют команды России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана, по 20 человек - механиков, водителей и штурманов - из каждой страны. Вне конкурса в «Военном ралли» заявлены команды Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ и «Урал».

Трассу протяженностью порядка 80 километров проложили в окрестностях озера Увс - самого большего в Монголии. Маршрут гонки прошел по пересеченной местности, горному рельефу и гравийными скоростными участками с резкими поворотами и сменой направления движения.



«Особенность этого конкурса заключается в том, что существует ограничение скорости. В нашем случае 80 км/ч. Водитель должен ехать со скоростью 80 км/ч, не повышая и не понижая скорости в зависимости от ландшафта. Этим самым показывает свое мастерство», - рассказал полковник Батдорж Мэнд, капитан команды Монголии по «Военному ралли».

Первыми все нюансы трассы оценила команда Узбекистана, за ней, согласно жеребьевке, стартовали военные водители из России, Белоруссии и Монголии. Все участники находились в равных условиях: никто из них не мог заранее пройти по маршруту гонки. Координаты контрольных точек штурманы экипажей получили непосредственно перед стартом.

По итогам первого дня турнира в лидеры в группе автомобилей с колесной формулой 4х4 выбились команды Монголии, России и Белоруссии. Среди машин с колесной формулой 6х6 лидирует команда России, за ней идут сборные Монголии и Узбекистана. В общем зачете первенство закрепилось за командой Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Военное ралли» проходит на территории России и Монголии. От военных водителей-участников соревнований требуется показать виртуозное владение военной техникой и штатным оружием. Впереди заключительный этап соревнований, командная гонка по трассе протяженностью более 200 км.

По итогам ралли жюри назовет команду-победителя, представившую участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».