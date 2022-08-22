Путин поздравил соотечественников с Днем Государственного флага России

По словам российского президента, флаг «оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. В поздравительной речи российский лидер отметил, что в праздничный день население нашей страны отдает дань уважения флагу, который наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.

«Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории. При Петре Великом на этапе становления российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в трудное, противоречивое время кардинальных перемен 90-х», - сказал Путин.

Кроме того, президент добавил, что бело-сине-красный флаг вошел в жизнь людей как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа и его преданности Отечеству.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правде и справедливости, солидарности и милосердию. Уважения к многовековой непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии», - указал глава государства.

Ранее в Нагорном Карабахе развернули 50-метровый флаг России. Миротворцы РФ в республике впервые приняли участие в торжественном праздновании Дня Государственного флага страны.