Минфин сообщил, что США расширили антироссийские санкции

Отмечается, что под ограничительные меры попали 13 физлиц и более 30 юрлиц из России.

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Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничительные меры в адрес России. В частности, в санкционный список попали 13 физических и свыше 30 юридических лиц.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства финансов США. Вместе с тем санкционные меры коснулись двух яхт, предположительно, связанных с российскими физическими лицами.

Ранее власти Великобритании приняли решение ослабить ограничительные меры в сфере страхования авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией. Послабления при этом не коснутся военных товаров и технологий.