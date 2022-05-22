Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на западе Москвы

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома в Москве. Инцидент произошел в жилом комплексе «Спутник» в столичном районе Мякинино.

По предварительной информации, ранения могли получить два человека. Причины случившегося неизвестны. Жильцы многоквартирного дома рассказали, что стрелок просто вошел в подъезд и открыл огонь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Предпринимаются все меры для поимки скрывшегося с места подозреваемого.