Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на западе Москвы
По предварительной информации, ранения получили двое местных жителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома в Москве. Инцидент произошел в жилом комплексе «Спутник» в столичном районе Мякинино.
По предварительной информации, ранения могли получить два человека. Причины случившегося неизвестны. Жильцы многоквартирного дома рассказали, что стрелок просто вошел в подъезд и открыл огонь.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Предпринимаются все меры для поимки скрывшегося с места подозреваемого.