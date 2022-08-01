Британия смягчила антироссийские санкции в сфере страхования авиаотрасли

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Власти Великобритании приняли решение ослабить ограничительные меры в сфере страхования авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией. Мера распространяется на определенные авиационные товары и технологии, включая авиационные газотурбинные двигатели и специально разработанные для них комплектующие. Вместе с тем ослабление санкций не затронет военные товары и технологии.

«Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения). Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства Британии.

Напомним, в конце июня Британия запретила ввоз в РФ авиатоплива и фунтовых банкнот, технологий и товаров, связанных с химическим и биологическим оружием. Также была запрещена продажа технологий в сфере морских перевозок.