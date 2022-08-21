Постпреда России в Вене вызвали в МИД Австрии за высказывание об Украине

По словам постпреда, смысл его комментария, сделанного на английском языке, исказили и выставили призывом к геноциду украинцев, в то время как он имел в виду совершенно другое.

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В МИД Австрии сообщили, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов был вызван ведомством из-за его высказываний об украинском народе. Вызов связан с комментарием Ульянова в Твиттере.

Под постом президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот благодарит США за выделенную военную помощь, российский постпред написал: «No mercy to the Ukranian population!» По его словам, это было оценочное суждение касательно политики Киева, оно означало: «Никакого милосердия по отношению к украинскому населению».

Однако, как рассказал Ульянов, многие перевели фразу иначе: «Никакой пощады украинскому населению». Соответственно, она воспринималась как призыв к геноциду народа Украины.

«Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», - передает РИА Новости его слова.

О вызове постпреда в МИД говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается также, что МИД Австрии против «таких подстрекательских заявлений», каким якобы является высказывание Ульянова.

Встреча назначена на воскресенье.

Ранее Ульянов рассказал о том, что представители МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС уже в сентябре. Предложение Киева о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, по словам постпреда, МАГАТЭ не поддержит.