Япония планирует увеличить количество крылатых ракет большой дальности

Для этого будут усовершенствованы противокорабельные ракеты Туре 12, их дальность увеличат до тысячи, чтобы они смогли достигнуть прибрежных районов Китая и Северной Кореи.

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Правительство Японии рассматривает возможность приобрести тысячу крылатых ракет большой дальности, находящихся в распоряжении сил самообороны страны, до тысячи. Токио хочет уменьшить разницу в числе ракет с Китаем.

«Выяснилось, что правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю. Целью является сокращение "разрыва" в числе стоящих на вооружении ракет с Китаем, который обладает большим числом баллистических ракет», - сообщает газета Yomiuri, ссылаясь на источники в военной сфере.

Для этого планируется улучшить противокорабельные ракеты Type 12 компании Mitsubishi Heavy Industries, чтобы дальность их полета увеличилась до тысячи километров. Так они смогут достигать прибрежных районов КНР и КНДР.

Первые такие усовершенствованные ракеты могут поступить в распоряжение Сил самообороны Японии в 2024 году. Это на два года раньше, чем планировалось ранее. Для этого Минобороны страны хочет создать систему инвестиционной поддержки компаний, выполняющих заказы в сфере обороны.

Ранее в Японии сообщили о входе китайских кораблей в зону у спорных островов Сенкаку. Два патрульных корабля КНР зашли в нее, еще два остались у акватории, прилегающей к зоне у островов.