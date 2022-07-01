Роспотребнадзор снимает все ограничения из-за коронавируса

Отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

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В России снимаются ограничительные антиковидные меры на фоне улучшения обстановки и снижения заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отменяется обязательное ношение масок, ограничения на проведение массовых мероприятий и нормы по заполняемости общепита.

Между тем в Роспотребнадзоре отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут возобновить. Также сохраняются меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

В ведомстве добавили, что последние четыре месяца в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, на фоне этой ситуации, а также особенностей «Омикрона» с марта текущего года в России была снята часть запретов, что не привело к негативным последствиям.

Накануне сообщалось, что в Турции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Больному 37 лет и он имеет дефицит иммунной системы. Отметим, что на сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет.