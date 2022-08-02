«Большая семерка» планирует сохранить доступ к нефти из РФ для уязвимых стран

Объединение планирует ввести запрет на транспортировку российского топлива без ущерба для зависимых от него стран

© Фото: РИА Новости

Страны «Большой семерки» рассматривают механизмы, которые позволят уязвимым государствам сохранить доступ к российским энергоносителям, несмотря на планы по запрету транспортировки топлива из РФ. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

«Мы также рассмотрим механизмы смягчения последствий на фоне нашими ограничительных мера, чтобы гарантировать, что наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России», - говорится на сайте правительства.

Ранее стало известно, что ограничения цен на российскую нефть могут быть введены к 5 декабря одновременно со вступлением в силу санкций Евросоюза.