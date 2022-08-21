Актер из «Удивительных странствий Геракла» призвал не помогать Украине

Так он прокомментировал в своем Twitter новость об отправке очередной военной помощи.

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Актер Кевин Сорбо, наиболее известный по сериалу «Удивительные странствия Геракла», где он исполнил главную роль, призвал прекратить помогать Украине финансово. Так он отреагировал на новость об отправке очередной военной помощи Киеву.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», - написал Сорбо в Twitter.

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт тоже выразила недовольство новостью. Она заявила, что на деньги налогоплательщиков президент США Джо Байден постоянно отправляет Украине помощь на значительную сумму.

Также прокомментировал ситуацию публицист Ник Адамс. Он задался вопросом, возместит ли Киев хоть часть потраченных на него средств.

«Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?» - написал он в соцсети, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Reuters сообщал, что Байден может выделить Украине еще $800 млн военной помощи. Он может воспользоваться президентскими полномочиями, позволяющими передавать «лишнее оружие из американских запасов».