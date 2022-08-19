Reuters: Байден может выделить Украине еще $800 млн военной помощи

Так, Байден может воспользоваться своими президентскими полномочиями, позволяющими президенту передавать «лишнее оружие из американских запасов».

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По сообщению американского информагентства, президент США Джо Байден готовится выделить Украине дополнительную военную помощь. Сообщается, что ее сумма составит порядка 800 миллионов долларов. С соответствующим заявлением Байден может выступить в пятницу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с данной темой источника. Указано, что Байден может воспользоваться своими президентскими полномочиями, позволяющими президенту передавать «лишнее оружие из американских запасов».

Ранее сообщалось, что власти США намеревались поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь шла о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на 550 миллионов долларов.

Тогда отмечалось, что новый пакет военной помощи должен одобрить президент США Джо Байден и в поставку войдут «дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.