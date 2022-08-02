Мария Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию
Вашингтон несет миру дестабилизацию и провоцирует конфликты. Так представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предполагаемом визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что в связи с визитом Пелоси КНР приостановила импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. В список вошли компании - производители чая, меда, сухофруктов, какао-бобов и овощей.
Ранее в Китае подтвердили жесткий ответ в случае визита спикера американского конгресса на Тайвань. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что за маршрутом Пелоси внимательно следят и китайская сторона готова принимать меры в случае нарушения интересов безопасности.