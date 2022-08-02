В стране и мире Мария Захарова: Вашингтон несет миру дестабилизацию Анастасия Бобылева Так представитель МИД РФ прокомментировала возможный визит спикера американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого выступает Пекин. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вашингтон несет миру дестабилизацию и провоцирует конфликты. Так представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предполагаемом визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», - написала она в своем Telegram-канале. Захарова отметила, что в связи с визитом Пелоси КНР приостановила импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. В список вошли компании - производители чая, меда, сухофруктов, какао-бобов и овощей. Ранее в Китае подтвердили жесткий ответ в случае визита спикера американского конгресса на Тайвань. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что за маршрутом Пелоси внимательно следят и китайская сторона готова принимать меры в случае нарушения интересов безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика