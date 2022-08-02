В МО РФ заявили о поражении пункта управления 92-й мехбригады ВСУ под Харьковом

Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский пункт управления находился в районе населенного пункта Цикуры в Харьковской области.

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В Минобороны России заявили о поражении пункта управления 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Пункт управления вошел в список целей, пораженных оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», - заметил Конашенков.

По словам Игоря Конашенкова, также удалось уничтожить семь украинских складов с боеприпасами. Они находились в Николаеве, а также в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очертино в ДНР, и в района населенного пункта Трудовое в Запорожской области.

Официальный представитель МО РФ подвел суточные итоги контрбатарейной борьбы. За сутки поражены две украинские артиллерийские батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт». Они находились в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское в ДНР.

ВС РФ подавили за сутки четыре украинскиз взвода РСЗО «Град», а также девять артиллерийских взводов. Они находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка (ДНР), Доброполье (Запорожская область), Широкое и Березнеговатое (Николаевская область), а также Русская Лозовая и Норцовка (Харьковская область).

Конашенков рассказал о новых успехах российских средств ПВО. За сутки ими было сбито пять украинских беспилотников. Это произошло в раойнах населенных пунктов Москалевка. Петропавловка, Копанки и Волхов Яр в Харьковской области, а также в районе Сергеевки в Херсонской области.

Помимо этого, перехвачено два украинских реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в районе города Херсон.

Игорь Конашенков озвучил и актуальные потери украинской стороны в военной техники. Противник с начала специальной военной операции недосчитался 261 самолета, 145 вертолетов, 1 664 беспилотника, 361 ЗРК, 4 225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевых машины РСЗО, 3 240 орудий и минометов, также 4 655 единиц специальной военной техники.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал, как отступающий из-под Донецка батальон ВСУ был практически ликвидирован огнем своей же артиллерии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов