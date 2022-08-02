Армия Армия Армия

В МО РФ заявили о поражении пункта управления 92-й мехбригады ВСУ под Харьковом

14:47 02.08.2022
Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, украинский пункт управления находился в районе населенного пункта Цикуры в Харьковской области.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили о поражении пункта управления 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Пункт управления вошел в список целей, пораженных оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. 

«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», - заметил Конашенков. 

По словам Игоря Конашенкова, также удалось уничтожить семь украинских складов с боеприпасами. Они находились в Николаеве, а также в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очертино в ДНР, и в района населенного пункта Трудовое в Запорожской области.

Официальный представитель МО РФ подвел суточные итоги контрбатарейной борьбы. За сутки поражены две украинские артиллерийские батареи 152-мм гаубиц «Гиацинт». Они находились в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское в ДНР. 

ВС РФ подавили за сутки четыре украинскиз взвода РСЗО «Град», а также девять артиллерийских взводов. Они находились в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка (ДНР), Доброполье (Запорожская область), Широкое и Березнеговатое (Николаевская область), а также Русская Лозовая и Норцовка (Харьковская область). 

Конашенков рассказал о новых успехах российских средств ПВО. За сутки ими было сбито пять украинских беспилотников. Это произошло в раойнах населенных пунктов Москалевка. Петропавловка, Копанки и Волхов Яр в Харьковской области, а также в районе Сергеевки в Херсонской области. 

Помимо этого, перехвачено два украинских реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в районе города Херсон.

Игорь Конашенков озвучил и актуальные потери украинской стороны в военной техники. Противник с начала специальной военной операции недосчитался 261 самолета, 145 вертолетов, 1 664 беспилотника, 361 ЗРК, 4 225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевых машины РСЗО, 3 240 орудий и минометов,  также 4 655 единиц специальной военной техники. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал, как отступающий из-под Донецка батальон ВСУ был практически ликвидирован огнем своей же артиллерии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:43 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «Иностранного легиона» Украины в районе Николаева
14:20 Армия
Видео
МО РФ: администрация Байдена ответственна за украинские атаки HIMARS по жилым кварталам
13:23 В стране и мире
Видео
Верховный суд РФ признал «Азов»* террористической организацией
11:59 Армия
Видео
Шойгу сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет по плану
11:15 В стране и мире
Самолет Пелоси вылетел из Куала-Лумпура
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.