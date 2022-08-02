МИД РФ: военные США напрямую участвуют в конфликте на Украине

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Судя по заявлениям представителя Министерства обороны Украины, американские военные вовлечены в боевые действия на Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американцы работают в качестве наводчиков для систем тяжелых вооружений.

«Другого подтверждения о прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», - заявила Захарова на брифинге.

Также Захарова высказалась о предполагаемом визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Дипломат отметила, что Вашингтон несет миру дестабилизацию и провоцирует конфликты.