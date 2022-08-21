Знакомый Дарьи Дугиной озвучил подробности трагедии

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Продолжается процесс выяснения новых подробностей предположительного покушения, унесшего жизнь дочери известного общественного деятеля и ученого Александра Дугина. Знакомый Дарьи Дугиной Сергей Александров поделился с журналистами тем, что ему известно о случившемся.

«Сам уже домой поехал, здесь было движение перекрыто. Я сначала не понял, в чем дело. Поехал в объезд, доехал до дома и через Telegram уже узнал всю информацию», - указал молодой человек.

Сергей предположил, что Александр Дугин мог быть первым человеком, который увидел, что произошло с девушкой. Тем не менее, сказать наверняка, ехали ли отец с дочерью друг за другом по шоссе, Александров не взялся.

Ранее в российской прессе появилась информация о гибели дочери общественного деятеля Александра Дугина в результате подрыва транспортного средства. Трагедия произошла на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы. По предварительной информации, девушка погибла на месте.