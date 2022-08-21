«Особенная атмосфера»: в Подмосковье стартовал Международный фестиваль «Джазовые сезоны»

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В Музее-заповеднике Горки Ленинские стартовал VIII Международный фестиваль «Джазовые сезоны», который в этом году приурочен к празднованию Столетия российского джаза. Островок природы в Московской области наполнился музыкой на два дня: 20 и 21 августа. О том, как проходит мероприятие, рассказал саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

«Особенная атмосфера, потрясающе красивое место, замечательные люди... Сюда приезжают замечательные артисты», - высказался он.

В этом году, по словам Бутмана, в фестивале приняли участие и зарубежные музыканты - гости из Турции. Кроме того, в Подмосковье выступил известный российский пианист Денис Мацуев, который впервые оказался на сцене такого масштабного джазового мероприятия.

«Долгое время говорил, что он балуется. Теперь у него заканчивается период баловства с джазом и начинается настоящая карьера в джазе - с нашего фестиваля», - отметил саксофонист.

Также зрители смогли послушать молодых музыкантов, проявивших себя в проекте «Большой джаз». И все это - в год празднования столетия существования джаза.

«Мы смотрим в прошлое, и мы смотрим в будущее, которое кажется нам очень светлым. Огромное количество молодых музыкантов сейчас оперилось и играет интересную музыку, играет потрясающе виртуозно, с полным знанием», - указал артист.

Бутман отметил, что сейчас в джазовый мир пришли мастера, которых раньше в России сложно было встретить. Теперь жанр представляют не только виртуозы-саксофонисты и пианисты, но также барабанщики, контрабасисты, трубачи. Многих из музыкантов открыли и представили зрителям именно на джазовых сезонах.

«Фестиваль с каждым разом становится все интереснее. Мы добавляем различные развлекательные моменты», - заявил музыкант.

Фестиваль могут посетить как ценители музыки, так и любители спорта. К примеру, в 2022 году на мероприятии представлена хоккейная академия Фетисова, школа настольного тенниса Шмырева, Русская шахматная школа.

Бутман заметил, что организовать подобное культурное событие было бы невозможно без поддержки со стороны губернатора и без соответствующего финансирования. Именно губернатору Московской области Андрею Воробьеву и его команде принадлежит идея оживить усадьбы, где проводится фестиваль.