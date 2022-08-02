«Нечто впечатляющее»: эксперт рассказал, как может отреагировать КНР на ситуацию с Тайванем

По мнению специалиста, Китай примет запоминающуюся предупредительную меру, которая не должна привести к человеческим и серьезным материальным потерям.

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Главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александр Ломанов рассказал телеканалу «Звезда», на какие меры может пойти Китай в ситуации с эскалацией конфликта вокруг Тайваня.

«Это должно быть нечто впечатляющее, но не кровопролитное. В перерастании предупредительного жеста в полномасштабный вооруженный конфликт Китай не заинтересован. Явно, что никакой полномасштабной десантной операции не будет», - считает эксперт.

Согласно словам Ломанова, это может быть временное ограничение судоходства, с тем чтобы на Тайване почувствовали, что их морские коммуникации легко могут быть взяты под контроль Китаем. Также возможно появление китайской боевой авиации в воздушном пространстве Тайваня или над самим островом, считает эксперт. Еще одним возможным ответом КНР на ситуацию, по мнению Ломанова, может быть появление над Тайванем китайских беспилотников.

Эксперт также объяснил, чем грозит приостановка импорта ряда продовольственных товаров Тайваню. По мнению самого специалиста, такая мера ни на что не может повлиять в силу развитого собственного сельского хозяйства острова.

Ситуация дошла до того уровня, когда Китай уже не может сделать вид, что ничего не произошло, считает специалист.

«Это должна быть яркая запоминающаяся предупредительная акция, которая не должна привести к человеческим и серьезным материальным потерям», - сказал эксперт.

Александр Ломанов также объяснил, почему Китайская Народная Республика не заинтересован в войне. Согласно его мнению, если Запад заинтересован в «маленькой победоносной войне» в преддверии важных политических событий для разогрева энтузиазма у избирателей с целью побелить на выборах, то Китай, наоборот, заинтересован в стабильности и сплоченности или перед съездом компартии.

Ранее КНР приостановила импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. Сообщалось, что официальная причина приостановки импорта, вероятно, связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР.