Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной

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В Сети появилось видео, запечатлевшее первые минуты после подрыва машины, как пишут СМИ, российского общественного деятеля Александра Дугина. В момент предположительного покушения в салоне транспортного средства якобы находилась его дочь Дарья.

На кадрах можно увидеть мощное пламя, охватившее машину. Разрушенный корпус автомобиля, который вынесло за пределы дороги, проглядывает сквозь огонь. При этом на дороге, по которой тогда еще продолжают ехать другие водители, местами раскиданы обломки транспортного средства.

Ранее в российской прессе появилась информация о гибели дочери общественного деятеля Александра Дугина в результате подрыва транспортного средства. Трагедия произошла на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы. По предварительной информации, девушка погибла на месте.