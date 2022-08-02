«За Россию, за мою»: на Красной площади проходит концерт в честь Дня ВДВ

С праздником десантников и ветеранов поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Красной площади в Москве в честь Дня Воздушно-десантных войск проходит праздничный концерт под названием «За Россию, за мою». В нем принимает участие Ансамбль песни и пляски ВДВ. Кадры торжественных мероприятий публикует «Звезда».

Ранее на Суворовской площади состоялось возложение цветов к памятнику воинам-десантникам. Также в храме покровителя воздушно-десантных войск пророка Илии, который находится в Китай-городе, прошло праздничное богослужение на День ВДВ.

С праздником десантников и ветеранов поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.

День ВДВ традиционно отмечается в России 2 августа. Это профессиональный праздник как действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск, так и запаса. Дата празднования занесена в государственный календарь праздничных дней и не меняется.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов