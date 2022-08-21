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Очевидец рассказала о взрыве машины с дочерью Дугина

Алиса Краузе
03:27 21.08.2022
Очевидец рассказала о происшествии в Подмосковье, унесшем жизнь Дарьи Дугиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, где ранее случился предположительно спланированный подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной в салоне. «Звезда» поговорила с очевидцем события и узнала подробности инцидента.

Девушка, работавшая в момент взрыва в цветочном магазине, рассказала, что слышала громкие звуки с улицы.

«Один хлопок был большой, второй потише. Потом дым был, в углу прямо. Потом огонь», - рассказала она.

Увидев возгорание, сотрудница магазина сразу же обратилась к пожарным, но узнала, что не первая сообщает о случившемся.

«Я пожарным позвонила. Думала, это дом загорелся. Сказали, что вызов уже поступил, там машина взорвалась. Я говорю: "Так огня много?". Они: "Да, бывает такое". Ну и все, потом пожарные приехали. Пожарные, полицейские были, скорая», - объяснила девушка.

Ранее в российской прессе появилась информация о гибели дочери общественного деятеля Александра Дугина в результате подрыва транспортного средства. Трагедия произошла в Московской области. По предварительной информации, девушка погибла на месте.

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