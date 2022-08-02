«ВКонтакте» заявила, что удаленный пост Медведева написал кто-то другой

В посте распад СССР был назван «роковой ошибкой», он был удален вскоре после публикации.

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Социальная сеть «ВКонтакте» заявила, что пост зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева на его странице был опубликован сторонним пользователем.

Пост, о котором идет речь, был на тему геополитики. Через некоторое время после публикации его удалили. Последним опубликованным постом после этого стало поздравление с днем Военно-морского флота.

«Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», - передает РИА Новости комментарий пресс-службы социальной сети.

В опубликованном посте распад СССР был назван «роковой ошибкой», которая «будет исправлена». Помимо этого, он содержал высказывания о судьбе Грузии и Казахстана.

Ранее Медведев, известный своими резкими высказываниями на политические темы, назвал президента США «странным дедушкой с деменцией». Помимо этого, он подчеркнул, что к инфляции продуктов в Европе и США Россия не причастна.