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Медведев заявил, что американцы избрали президентом США «странного дедушку с деменцией»

Елизавета Потейчук
11:10 21.07.2022
Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия не причастна к самой высокой инфляции продуктов в США и Европе за последние десятилетия.
Медведев заявил, что американцы избрали президентом США «странного дедушку с деменцией»
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перечислил 11 «грехов Запада», за которые не лежит ответственность на России. В частности, он указал, Россия не виновата в том, что президентом США американцы избрали «странного дедушку с деменцией».

«В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей», - написал политик у себя в Telegram.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия не причастна к самой высокой инфляции продуктов в США и Европе за последние десятилетия.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в своем Тelegram-канале список из 11 «грехов России». Первым номером среди «грехов» идет безумное подорожание бензина в Соединенных Штатах и у их ближайших союзников. Следом - рост цен на продукты питания в мире.

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