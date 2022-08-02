В ОНК сообщили о случаях каннибализма среди боевиков «Азова»*

В этом признался один из сдавшихся бойцов нацбатальона.

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Боевики украинского националистического батальона «Азов»* практиковали людоедство, в этом признался один из сдавшихся бойцов. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

«В "Азове"* практиковалось людоедство. Один из пленных сознался нам в этом», - заявил Волков, выступая в Верховном суде РФ, где рассматривается запрос Генпрокуратуры о признании нацбатальона «Азов»* террористической организацией.

Ранее военный историк Никита Буранов в беседе со «Звездой» объяснил значение символики националистического батальона «Азов»*. По его словам, это немного переделанный символ одной из танковых дивизий СС.

* против бойцов нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела