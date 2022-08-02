Шойгу рассказал, что обсудят на Московской конференции по международной безопасности

Сергей Шойгу отметил, что эта конференция традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов по обороне со всего мира.

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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что будет обсуждаться на Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет одновременно с форумом «Армия-2022».

Сергей Шойгу отметил, что эта конференция традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов по обороне со всего мира.

«В повестку включены наиболее острые темы глобальной и регио­нальной безопасности», - заметил Шойгу.

Министр обороны напомнил, что это будет юбилейная, уже десятая, конференция. На нее приглашены главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и академические ученые из 109 государств.

Также Сергей Шойгу заявил, что на «Армии-2022» будут подписаны госконтракты с предприятиями ОПК более чем на 0,5 триллиона рублей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов