Шойгу рассказал, что обсудят на Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что будет обсуждаться на Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет одновременно с форумом «Армия-2022».
Сергей Шойгу отметил, что эта конференция традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов по обороне со всего мира.
«В повестку включены наиболее острые темы глобальной и региональной безопасности», - заметил Шойгу.
Министр обороны напомнил, что это будет юбилейная, уже десятая, конференция. На нее приглашены главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и академические ученые из 109 государств.
Также Сергей Шойгу заявил, что на «Армии-2022» будут подписаны госконтракты с предприятиями ОПК более чем на 0,5 триллиона рублей.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов