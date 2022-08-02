Шойгу: на «Армии-2022» подпишут госконтракты с предприятиями ОПК более чем на 0,5 триллиона рублей

По словам Сергея Шойгу, на форуме продемонстрируют разработки в области искусственного интеллекта, а также информационных и радиоэлектронных технологий. При этом первый раз посетители смогут увидеть дистанционно управляемые модули и образцы вооружения, оснащенные ими.

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Министр обороны России заявил, что на форуме «Армия-2022» будут подписаны госконтракты с предприятиями ОПК более чем на 0,5 триллиона рублей.

«Планируется подписание и вручение 36-ти государственных контрактов с предприятиями ОПК России на сумму, превышающую 522 млрд. рублей», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.

По словам Сергея Шойгу, на сегодня желание посетить «Армию-2022» высказали около полусотни иностранных оборонных ведомств. При этом на форуме будет представлена продукция полутора тысяч предприятий и организаций, включая зарубежные.

На «Армии-2022» продемонстрируют разработки в области искусственного интеллекта, а также информационных и радиоэлектронных технологий. При этом первый раз посетители смогут увидеть дистанционно управляемые модули и образцы вооружения, оснащенные ими.

Кроме этого, как отметил министр обороны, в этом году в рамках форума будет проведено почти в 2 раза больше научно-деловых мероприятий - их будет 289.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов