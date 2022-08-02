Шойгу заявил, что в АРМИ-2022 примут участие более 270 команд из 37 стран

Игры пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств.

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В Армейских международных играх 2022 года будут участвовать более 270 команд из 37 стран, среди них две новые страны - Нигер и Руанда. Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Конкурс «Снайперский рубеж» впервые пройдет в Венесуэле, добавил министр. Во время проведения Игр в подмосковном парке «Патриот» состоится демонстрация образцов военной техники.

Также Шойгу перечислил иностранную военную технику, которую украинская армия потеряла в ходе спецоперации.