В Германии заявили о политическом провале ФРГ в случае запуска «Северного потока - 2»

Глава министерства добавил, что Германия, приняв решение по запуску проекта, «растоптала бы всякую уверенность в себе», ценностные установки, а также позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину.

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Запуск газопровода «Северный поток - 2» может обернуться политическим провалом для Германии. С таким мнением выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на встрече с гражданами на дне открытых дверей.

«В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска "Северного потока - 2", этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом», - приводят его слова РИА Новости.

Глава министерства добавил, что страна, приняв решение по запуску проекта, «растоптала бы всякую уверенность в себе», ценностные установки, а также позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину.

Ранее вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубицки призвал не чинить препятствия запуску «Северного потока-2». По мнению политика, санкции в отношении России потерпели фиаско и нужно срочно отказываться от газовой блокады для спасения экономики Германии.