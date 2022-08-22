В Швеции заявили, что не хотят вводить полный запрет на визы для россиян

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Правительство Швеции заявило об отказе вводить полные ограничения на выдачу виз российским гражданам. Позицию страны озвучил министр миграции Андерс Игеман в беседе с ведущими Шведского радио.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно», — отметил политик .

Игеман предложил в качестве альтернативы вводить временных персональные ограничения на въезд в страну, так как «санкции не должны вводиться против рядовых жителей».

Напомним, что с 18 августа Эстония отменила въезд россиянам в страну по шенгенским визам, выданным в Эстонии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал стремлением стран ЕС ограничить въезд россиян проявлением нацизма.