Опубликованы кадры с места, где заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерове

Осужденные требуют вернуть им сотовую связь и организовать встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия в Кемерово, где заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО. Судя по ним, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

По данным нашего источника, заключенные проходят по статьям об убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и насилии в отношении властей. Сейчас ведутся переговоры по освобождению заложников.

Напомним, двое сотрудников следственного изолятора были взяты в заложники заключенными. Отмечалось, что осужденные требуют вернуть им сотовую связь и организовать встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры.