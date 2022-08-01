МИД РФ: НАТО негласно поддерживает вербовку Киевом иностранных военных

Владимир Тарабрин подчеркнул, что процесс вербовки нарушает ряд международных соглашений, но НАТО все равно одобряет действия Киева.

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Некоторые страны НАТО поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», - передает РИА Новости его слова.

Дипломат добавил, что эти действия нарушают ряд международных соглашений, так как в процесс вербовки вовлечены в том числе неправительственные организации, а также украинские дипломатические представительства за границей. Это противоречит, в частности, Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. Он также отметил, что НАТО поможет Киеву перейти с оснащения советской эры на современное оборудование.