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Почти два миллиона гостей и миллиардные контракты: итоги форума «Армия-2022»

19:14 21.08.2022
Международный военно-технический форум «Армия-2022», проходивший с 15 по 21 августа, завершил свою работу.
Почти два миллиона гостей и миллиардные контракты: итоги форума «Армия-2022»
© Фото: Минобороны России
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Международный военно-технический форум «Армия-2022» завершил свою работу. Мероприятия форума проходили в период с 15 по 21 августа на объектах Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 35 площадках в военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

Отмечается, что МВТФ «Армия» в этом году посетили 1 903 536 человек.

«Форум посетили официальные военные делегации 85 иностранных государств, в том числе 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 700 человек», - говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Кроме того, в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК сумму более 525 миллиардов рублей.

Ранее в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы форума «Армия-2022». Так, в рамках научно-деловой программы было проведено 340 мероприятий, что в полтора раза больше чем в прошлом году, 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представили около 1,5 тысячи предприятий и организаций.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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