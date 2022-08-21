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Welt: ФРГ передаст Украине сотни высокоточных снарядов Vulcano

Ирина Елагина
20:33 21.08.2022
В новый пакт военной помощи Украине от Германии войдет партия высокоточного оружия - боеприпасов Vulcano.
Welt: ФРГ передаст Украине сотни высокоточных снарядов Vulcano
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Федеральное правительство Германии заявило о предстоящей поставке на Украину партии управляемых дальнобойных высокоточных боеприпасов Vulcano для самоходных гаубиц. Об этом со ссылкой на федеральный кабинет министров сообщила влиятельная немецкая газета Die Welt.

«255 экземпляров высокотехнологичного боеприпаса должны быть доставлены напрямую с завода в Украину», - пишет издание.

Собеседник газеты отметил , что сроки поставок держатся в секрете и подчеркнул, что подобного оружия нет в армии ФРГ.

«Даже у Бундесвера нет таких высокоточных боеприпасов», - передает газета.

Ранее вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил о возможном уменьшении помощи Украине из-за сложной экономической ситуации в Германии на фоне газового эмбарго. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — отметил Кубицки.

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