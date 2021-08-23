В Нагорном Карабахе впервые развернули 50-метровый флаг России

В Нагорном Карабахе развернули 50-метровый флаг России. Миротворцы РФ в республике впервые приняли участие в торжественном праздновании Дня Государственного флага страны.

Мероприятие началось с поднятия флага России и исполнения национального гимна.

«Двадцать второго августа мы отмечаем День Государственного флага нашей страны, этот праздник признан сплачивать и объединять всех, кто предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего народа», – обратился к личному составу заместитель командующего российским миротворческим контингентом генерал-майор Олег Егоров.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие миротворческого контингента и волонтеры общества «Мы Едины». В честь праздника военнослужащих поощрили вкусными подарками, пирогами и пряниками. Завершилось мероприятие демонстрацией 50-ти метрового флага РФ и торжественным маршем с исполнением военно-патриотических песен.

Ранее для миротворцев в Нагорном Карабахе выступили с концертом ветераны Афганистана. Ансамбль «Каскад» в рамках концертного тура проехал более 100 километров и посетил 27 наблюдательных постов, а также исполнил песни перед контингентом в межведомственном российско-турецком центре в Агдаме.