Только рекорды: как прошла для сборной РФ первая неделя Армейских игр-2022

В Москве самые зрелищные заезды происходят на полигоне Алабино , там в разгаре танковый биатлон. На Кавказе горные подразделения штурмуют Эльбрус. В Иране - в воды Оманского залива погружаются военные водолазы. А в Венесуэле проходит «Снайперский рубеж».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Эта неделя в Венесуэле выдалась максимально продуктивной. Здесь подтягивали русский язык, занимались строевым пением, пробовали национальные угощения, и даже залечивали раны. Но главное - метко стреляли.

Испытания для участников усложнялись по возрастающей. От самого элементарного - выстрел из положения лежа. До неудобных позиций - стоя, с колена и даже с крыши. Чтобы найти точку опоры, пробовали разные хитрости. Кому-то пристегнуть себя к столбу солдатским ремнем.

Самым нервным получился решающий конкурс первого этапа. Вот где пришлось не только постараться не промазать. Но еще и побегать. Много раз, туда и обратно, через условные завалы. Все это - полоса препятствий, где нельзя оступиться, зацепиться за «колючку» или задеть предмет на дистанции.

У команд - ни травм, ни дисквалификаций. Игра по правилам и стрельба без промаха. Пока на конкурсе «Снайперский рубеж» наша сборная - самая результативная. 90% попаданий в то самое «яблочко». И как результат - первое место индивидуального этапа.

Напряженная борьба продолжается на всех площадках Международных Армейских Игр. И взгляды большинства зрителей устремлены на подмосковный полигон Алабино. Там продолжается самый зрелищный конкурс - «Танковый Биатлон».

По предварительным результатам сразу два наших экипажа занимают первое и второе место. Сразу за нами идут Белоруссия, Китай и Казахстан. Кадры гонки, на которой российский танк обгоняет китайский, моментально разлетелся по всем соцсетям и дал понять, команда какой страны является фаворитом этой гонки.

Там же, в Алабино завершаются состязания военной полиции «Страж Порядка». Команды из России, Белоруссии и Ирана на протяжении трех этапов выясняли, кто лучше в дисциплинах «Патрульный наряд», «Группа быстрого реагирования» и «Военно-полицейский бросок».

В Калининградской области на полигоне Хмелевка морские пехотинцы показывают чудеса силы и мастерства на конкурсе «Морской десант». Одна из самых тяжелых дистанций - «Тропа выживания». Испытание на прочность сразу для целого взвода морской пехоты, который должен действовать как единое целое, чтобы успешно преодолеть четыре с половиной километра и двенадцать препятствий.

И здесь нашими воинами был установлен рекорд - дистанция покорена за 19 с половиной минут! По итогам пройденных этапов наша команда удерживает первое место. Но это еще не окончательная победа. Впереди индивидуальный зачет корабельного антитеррора и большие гонки экипажей БТР, где наша команда должна снова показать высочайшие результаты.

Еще один рекорд был установлен нашими бойцами в Приэльбрусье, где проходит «Эльбрусское Кольцо» - соревнование горных подразделений. В дисциплине «Спасение пострадавшего на искусственном рельефе» команда из России улучшила свой результат по сравнению с прошлым годом на 25 секунд. В Терсколе, по результатам первого этапа на вершине находится наша сборная.

В Санкт-Петербурге соревнуются военные медики в конкурсе «Военно-медицинская эстафета». И первая наша девушка-рекордсменка. В комплексном упражнении «Преодоление полосы препятствий» младший сержант Виктория Басакина показала лучшее время. С виду хрупкая девушка преодолела все десять препятствий меньше, чем за три минуты, установив новый рекорд игр.

В Иране проходят состязания водолазов в конкурсе «Глубина». Иван Сверенюк и Бауржан Тастенов установили здесь еще один рекорд. Конкурс «Фланец» - это сложнейшая сборка трубопровода под водой. И когда команды соперников заканчивали выполнение этой задачи, наши воины уже ждали их на берегу. Еще одна победа и еще один рекорд нашей армии.

По предварительным результатам в общем зачете Игр Россия находится на первом месте. Наша команда уже заняла 19 первых, 10 вторых и два первых места. Сразу за нами Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Китай. Но по накалу борьбы видно, что это еще далеко не финальная расстановка сил. Некоторые состязания уже закончились, но уже совсем скоро новые конкурсы, новые победы и новые рекорды.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов