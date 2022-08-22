Без еды, без воды, без энергии: как на Европу наступают «всадники Апокалипсиса»

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Как будет выживать Европа - большой вопрос. Запущенный санкционный бумеранг должен был скоро вернуться в Старый Свет, но, похоже, высшие силы решили свести счеты с Европой, даже не дожидаясь морозов - небывалая жара и засуха, которые обрушились на континент, грозят дополнительным ростом цен на все, от электричества до продуктов. Вода - главный дефицит.

Главная водная артерия Европы, Рейн, практически непригодна для судоходства. Луару во Франции местами можно перечь пешком, пересыхают Дунай и Темза. Ряд стран Европы уже ввели ограничения на воду для жителей, а также для фермерских хозяйств. В Нидерландах официально объявили о нехватке воды, во Франции правительство создало кризисный штаб, который должен контролировать ситуацию с питьевой водой. Нынешняя засуха может стать самой сильной на континенте за более чем полтысячи лет.

По всей Европе вместо рек и водохранилищ - потрескавшаяся земля и мертвая рыба. Уровень воды упал настолько, что в Испании водохранилище обнажило руины древнеримского лагеря, который был там разбит в I-II веках нашей эры. На дне Дуная стали видны обломки немецких военных кораблей, Рейн и Луара выглядят как марсианские пейзажи. Пересохшие реки - в первую очередь, проблемы для экономики. Компании, занимающиеся судоходством, на грани банкротства, баржи не могут привезти топливо и уголь - немецкая промышленность сразу же встала. В пяти областях Италии - ЧС: власти предупредили, что треть итальянской сельскохозяйственной продукции находится под угрозой из-за засухи и нехватки воды.

Аномальная жара привела и к ужасающим пожарам - в огне оказались 700 тысяч гектаров леса. Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Столб дыма от пожаров во Франции отчетливо видно на снимках из космоса, а в Италии и Испании сгорели пастбища - фермеры жалуются, что им негде будет пасти скот. Если его удастся сберечь.

В России погода тоже бьет температурные рекорды, но уличные фонтаны ни на секунду не прекращают свою работу, спасают людей от зноя. Для Европы такое сейчас - непозволительная роскошь, там не встретишь сейчас ни работающие фонтаны, ни бассейны, перестали работать даже душевые на пляжах. Вода в ЕС теперь буквально на вес золота.

Чтобы хоть как-то бороться с жарой, Евросоюзу необходимо электричество. Кондиционеры, холодильники, водяные насосы - все в нем нуждается, но Европе неоткуда его взять. Из-за пересохших рек выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях упала на 20%. Французские АЭС снижают производительность - вода в реках настолько горячая, что реакторы нечем охлаждать. Зеленая энергетика, на которую уповал запад, очередной раз доказала полную непригодность. Неудивительно, что цены на ископаемое топливо устремились вверх: уголь подорожал в четыре раза, газ - в семь по сравнению с 2021 годом, цена на углеводороды сразу же потянула за собой цену на продукты и аренду жилья. И все это поставило простых людей на грань выживания.

Российский газ мог бы помочь Европе, спасти промышленность и обеспечить людей столь необходимой прохладой сейчас и теплом ближайшей зимой. Вице-президент германского правительства Вольфганг Кубики призвал как можно скорее сертифицировать «Северный Поток - 2», но его предложение было принято в штыки, бундестаг уверен в своей правоте, даже если на кону стоит благополучие и сама жизнь собственных граждан. Неужели Германии достаточно «Северного Потока - 1» и хватит ли его на осень? Газопровод уже работает на износ, несмотря на то, что всего на 20% своей мощности. Ведь одну из его двух турбин сначала долго не могли найти после сервисного обслуживания, а теперь никак не могут транспортировать в Россию. В Газпроме заявили, что единственная оставшаяся турбина будет остановлена на три дня, с 31 августа газ перестанет идти по трубопроводу. Профилактическое обслуживание необходимо для дальнейших поставок, но панику западная пресса и владельцы бизнеса подняли такую, будто газа из России больше не будет никогда.

Неудивительно, что на фоне происходящего отчаявшиеся европейцы вдруг вспомнили о конце света - Всадники Апокалипсиса если еще не тут, то уже на подходе. Чума - коронавирус, Война - конфликты по всем миру, Голод - практически неизбежен после засухи. А за ним сразу будет следовать Смерть.