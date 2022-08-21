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Очевидец: в машине Дарьи Дугиной прогремело три-четыре взрыва

Ирина Елагина
16:55 21.08.2022
По словам очевидца, в машине журналистки Дарьи Дугиной прогремело два сильных взрыва, и затем еще два послабее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель подмосковного поселка Большие Вяземы первым, через 15 секунд, оказался на месте взрыва машины Дарьи Дугиной и рассказал подробности происшествия.

По словам очевидца, автомобиль Дугиной двигался в сторону Захарово, взрывной волной машину опрокинуло и выбило крышу вместе с женщиной.

«Мы услышали ночью взрыв. Жена говорит, иди сбегай. Я прямо в тапочках побежал. Сморю, машина горит. "Тойота", кажется. Водитель-девушка рядом лежала. Она ехала в Захарово. Скорость была большая. Машину развернуло. В этом время, видимо, и взрыв был. Крышу оторвало. Девушку выкинуло вместе с крышей» , - рассказал местный житель.

Через несколько мгновений в горящей машине взорвался бензобак, потом прогремело еще два взрыва.

«Когда бак взорвался, был сильный взрыв. Огонь долетел до проводов ЛЭП. Я испугался, что облепиха загорится, тогда дому конец. Секунд через 20 еще выстрел, потом еще один», - отметил очевидец.

По словам мужчины, экипаж пожарной охраны прибыл моментально, так как подразделение МЧС находится неподалеку.

«Пожарные были неподалеку. Услышали взрыв и приехали еще до вызова. Буквально через пару минут. Они посмотрели, нет ли кого еще в машине. Пожар одной машиной потушили», - рассказал местный житель.

Напомним, что накануне ночью на Можайском шоссе у поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвалась машина Дарьи Дугиной. Девушка погибла на месте. Следственный комитет квалифицировал инцидент как убийство и возбудил уголовное дело в связи с гибелью журналистки.

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