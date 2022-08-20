Число жертв аварии в Дагестане увеличилось до восьми

Изначально сообщалось о семи жертвах, в их числе 11-летний ребенок, однако после одна из доставленных в больницу пострадавших скончалась.

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В результате аварии в Ногайском районе Дагестана, по обновленной информации, погибло восемь человек. До этого сообщалось о семи погибших и пяти пострадавших, однако одна из женщин скончалась позже в больнице. Об этом информирует пресс-служба региона.

«В результате ДТП водитель "Ford Transit" и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель фуры и ещё 5 пассажиров "Ford Transit", в том числе 10-летний ребёнок, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в последующем одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась», - говорится в сообщении.

Ранее на трассе Кочубей - Минеральные Воды произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика. По имеющимся данным, все погибшие на месте пассажиры микроавтобуса были родственниками и направлялись на свадьбу в Ставрополь.