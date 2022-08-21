«Более универсальные»: кинолог рассказал о преимуществе собак перед роботами при разминировании

Собакам во время тренировки прививают искомый запах (лакомство) с помощью игры и добавляют запах, который необходимо искать - взрывчатые вещества.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Собака воспринимает поиск мин как игру, где ей надо найти необходимый запах, который ей специально привили. Об этом в студии «Звезды» рассказал заместитель командира взвода дрессировки служебных собак роты специальной подготовки, сержант Сергей Волошин.

«В отличие от роботов, собаки более универсальны и более надежны», - сказал он на форуме «Армия-2022».

Миноискатели реагируют на металл, а собака ищет запах взрывчатки, что позволяет быстрее находить взрывные устройства. Во время тренировок хвостатым прививают искомый запах (лакомство) с помощью игры и добавляют запах, который необходимо искать - взрывчатые вещества, либо наркотические средства.

Волошин рассказал и о танко-подрывной работе собак, когда животное, несущее взрывчатку, бросается под танк противника и под днищем боевой машины происходит взрыв. К сожалению, четвероногие выполняют свою работу всего один раз и подорвав танк, уже не возвращаются назад. Полное интервью смотрите в видео к новости.

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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов