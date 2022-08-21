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«Когда летят снаряды»: медик рассказала, как оказывать помощь раненым на поле боя

13:15 21.08.2022
Анастасия Стародед рассказала о конкурсе военных медиков «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках Армейских международных игр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Слушатель ординатуры по специальности анестезиология и реаниматология ВМА им. С.М. Кирова Анастасия Стародед рассказала, как оказывать помощь раненым на поле боя, под обстрелами. Подробностями работы военных медиков она поделилась в студии «Звезды» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Для того, чтобы оказать помощь в таких ситуациях и в таком окружении, когда летают снаряды и летают пули, врачу нужно максимально знать все, что он умеет. Все должно быть на подкорке, умение показать, рассказать и не растеряться. Отрабатываться все должно и в мирное время, с чем и помогает Военно-медицинская эстафета», - пояснила она.

Стародед также рассказала о конкурсе военных медиков «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках Армейских международных игр.

«С каждым годом эстафета все развивалась и развивалась, сейчас она состоит из нескольких этапов, как индивидуальное первенство, так и командное», - добавила она.

Полное интервью Анастасии Стародед смотрите в видео к новости.

Ранее начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев рассказал о взаимодействии БПЛА с артиллерией в зоне СВО.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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