Армия Шойгу: гиперзвуковой «Кинжал» трижды применялся в ходе спецоперации Российская гиперзвуковая ракета показала блестящие характеристики, отметил министр обороны. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы трижды применили высокоточные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», они показали блестящие характеристики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Она (ракета "Кинжал" - Прим. ред.) применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики... Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Ранее Шойгу сообщил о том, что время доведения целеуказания до комплексов «Калибр» и «Кинжал» удалось сократить в десятки раз. Система связи Вооруженных сил России идет по пути использования передовых технологий телекоммуникации. В их число входят и элементы искусственного интеллекта, внедряемые в систему связи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика