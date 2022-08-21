В МО РФ сообщили об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов с ракетами к HIMARS под Одессой

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Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и иностранным зенитным комплексам. Этот склад располагался в районе села Майорское под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в новой сводке по спецоперации на Украине.

Он также доложил о боевой оперативно-тактической авиации ВКС России. Так, после удара в районе города Гуляйполе в Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны. Как утверждает представитель российского военного ведомства, на этом складе хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.

Конашенков рассказал о серьезных потерях украинской стороны как в личном составе, так и в технике после огневых ударов по позициям неприятельских войск в районах Новогригоровки и Токарево. По его словам, погибли более сотни украинских военных, уничтожены семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. Под Новомихайловкой противник потерял более тридцати своих бойцов, один танк и пять специальных автомобилей.

Кроме того, в районе Цукурино уничтожен пункт временной дислокации националистов «Правого сектора»*, а под селом Князевка в Херсонской области неприятель лишился двух буксируемых гаубиц М777.

Конашенков отчитался и об успехах российских сил ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены в воздухе девять украинских беспилотников, сбит снаряд, выпущенный украинскими военными с помощью РСЗО «Ольха».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

*«Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.