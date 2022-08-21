ВС РФ уничтожили пункт дислокации «Правого сектора»* в районе Цукурино

В районе Князевки в Херсонской области также уничтожены на боевых позициях две гаубицы США М777.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Правый сектор»* в районе Цукурино в ДНР.

По данным Минобороны России, помимо этого также в районе Князевки в Херсонской области уничтожены на боевых позициях две гаубицы США М777.

За прошедшие сутки поражены 6 пунктов управления ВСУ, 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 2 склада горючего для военной техники и артиллерийская батарея.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории России.