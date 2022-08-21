Шойгу озвучил недостатки поставляемых Украине гаубиц M777

По слова министра обороны, американская гаубица эффективно себя показывает лишь в качестве экспоната на выставке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе изучения американской гаубицы M777, захваченной в ходе спецоперации на Украине, российские специалисты выявили ряд недостатков у орудия. О них рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы посмотрели те же самые гаубицы M777 - очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показать их можно - хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях очень капризная - в отличие от наших, кстати сказать. Простые в обслуживании, простые в ремонте», - рассказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

По словам министра, то же самое касается и «Джавелинов». Шойгу отметил, что дальность стрельбы этих установок в два раза меньше, чем у российских «Корнетов». Тем не менее, российские специалисты продолжают изучать трофейное оружие, чтобы улучшить средства противодействия.

Напомним, в рамках Международного военно-технического форума проходят выставки трофейного оружия, полученного на Украине. Так, Самаре на военном аэродроме «Кряж» на экспозиции показали ПТРК Javelin и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военную форму, экипировку и атрибутику украинских националистических батальонов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов