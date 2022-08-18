«Пилили, резали, варили»: как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оманский залив в летнее время совсем не освежает. Температура воды выше 30 градусов. И это при том, что в специальных гидрокостюмах водолазам, принимающим участие в конкурсе АрМИ-2022 «Глубина», в разы тяжелее, чем обычным пловцам.

Звучит свисток судьи. Это значит, что российский водолаз в глубоководной экипировке приступает к задаче. Перед военнослужащим стоит цель - оказать помощь «терпящему бедствие» надводному кораблю. Все операции будут выполняться на глубине от семи до 11 метров, в зависимости от прилива.

Связь с водолазом идет через так называемый «чемодан жизни». С помощью него же человеку под водой подается кислород.

Участнику конкурса предстоит залатать трубопровод, устранить пробоины, перерубить обычным зубилом железные прутья, перепилить деревянные завалы и использовать аппарат подводной сварки. Специалист Каспийский флотилии с этим фронтом работ справляется всего за 15 минут и 40 секунд.

«Пилили, рубили, резали, варили - все делали. Закручивали болты, ставили пласты, забивали чопики...» - рассказал участник конкурса АрМИ-2022 Денис Бурдыко.

После выполнения аналогичного задания на поверхность возвращается китайский водолаз. Его встречают овациями - довольны результатом.

«Он сделал свою работу отлично. Собрал быстро трубопровод. Это наше лучшее время по сборке. Лучше, чем в прошлом году. 14 минут! Сегодня мы потеряли один болт, но все равно - это наш лучший результат!» - рассказали в китайской команде.

Даже за один не затянутый болт начисляются штрафные две минуты. На реальном боевом задании море не простит ошибок, поэтому в конкурсе «Глубина» состязаются только настоящие военные профи из разных стран.