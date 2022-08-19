Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Трасса за 3 минуты 55 секунд: какой результат показала команда России в «Военно-медицинской эстафете»

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
02:03 19.08.2022
Женщинам было необходимо вытащить «раненого» в каске и с автоматом с поля боя на себе, остановить кровотечение и провести сердечно-легочную реанимацию.
Трасса за 3 минуты 55 секунд: какой результат показала команда России в «Военно-медицинской эстафете»
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Петербурге продолжается соревнование медицинского персонала «Военно-медицинская эстафета» в рамках АрМИ-2022. В четверг у военных медиков был такой этап, когда хотелось не рассказывать о происходящем на трассе, а броситься помогать. Так, хрупкие девушки должны перетаскивать раненых - это состязания по специальной подготовке.

Чтобы понять, насколько это тяжело, достаточно посмотреть на лица участниц. Условно раненого бойца следует вытащить с поля боя на себе, остановить кровотечение. Еще и провести сердечно-легочную реанимацию, правда, уже на манекене

«Сейчас команда "газы", необходимо надеть противогаз на себя, а также на раненого бойца, и тащить его дальше», - показал корреспондент Павел Кутаренко.

После такой «пробежки» нужно еще и внутривенную инъекцию сделать. Ввел препарат слишком быстро или не полностью - получил штрафное время. И только на финиш можно прибежать «налегке».

Участница из команды Белоруссии Вера Павленкович при знакомстве со своим «раненым» Мухтаром первым делом выяснила, какой у него вес. Оказалось 65 килограммов, плюс каска и автомат, который нельзя бросить.

«Я очень не хотела травмировать моего раненого. К сожалению, когда мы ползли, он слегка ударился головой. Это ошибка уже, да. Надеюсь, что с Мухтаром все хорошо», - рассказала белорусская участница.

Абсолютно лучший результат в индивидуальном мастерстве среди девушек показала Виктория Басаркина из команды России. Она преодолела всю трассу всего за 3 минуты 55 секунд. И даже не очень устала: как будто каждый день таскает на себе парней.

«Все прекрасно, все хорошо!», - сказала участница российской команды Виктория.

Для мужчин упражнение усложнили - вес раненого больше: порядка 70 килограммов, вдобавок еще и бронежилет. В итоге тащить на себе приходится около 80 килограммов.

На солнцепеке, при жаре выше 30 градусов 16 команд военных медиков показывают все, на что способны, стиснув зубы и на пределе возможностей.

По итогам четырех дней соревнований в «Военно-медицинской эстафете» российская команда (как мужчины, так и девушки) уверенно лидирует. И это не кажется удивительным, с такой мощной поддержкой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:30 Армия
Видео
Уметь работать в непрерывном стрессе: замминистра обороны РФ назвал главные вещи в военном образовании
20:16 Армия
Видео
«Платят деньги - страх не возникал»: Кириллов об участниках опытов лабораторий на Украине
16:05 Армия
Видео
Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
17:41 ОПК
Видео
В Академии РВСН рассказали, как готовят офицеров для работы на «Сарматах»
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.