Трасса за 3 минуты 55 секунд: какой результат показала команда России в «Военно-медицинской эстафете»

Женщинам было необходимо вытащить «раненого» в каске и с автоматом с поля боя на себе, остановить кровотечение и провести сердечно-легочную реанимацию.

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В Петербурге продолжается соревнование медицинского персонала «Военно-медицинская эстафета» в рамках АрМИ-2022. В четверг у военных медиков был такой этап, когда хотелось не рассказывать о происходящем на трассе, а броситься помогать. Так, хрупкие девушки должны перетаскивать раненых - это состязания по специальной подготовке.

Чтобы понять, насколько это тяжело, достаточно посмотреть на лица участниц. Условно раненого бойца следует вытащить с поля боя на себе, остановить кровотечение. Еще и провести сердечно-легочную реанимацию, правда, уже на манекене

«Сейчас команда "газы", необходимо надеть противогаз на себя, а также на раненого бойца, и тащить его дальше», - показал корреспондент Павел Кутаренко.

После такой «пробежки» нужно еще и внутривенную инъекцию сделать. Ввел препарат слишком быстро или не полностью - получил штрафное время. И только на финиш можно прибежать «налегке».

Участница из команды Белоруссии Вера Павленкович при знакомстве со своим «раненым» Мухтаром первым делом выяснила, какой у него вес. Оказалось 65 килограммов, плюс каска и автомат, который нельзя бросить.

«Я очень не хотела травмировать моего раненого. К сожалению, когда мы ползли, он слегка ударился головой. Это ошибка уже, да. Надеюсь, что с Мухтаром все хорошо», - рассказала белорусская участница.

Абсолютно лучший результат в индивидуальном мастерстве среди девушек показала Виктория Басаркина из команды России. Она преодолела всю трассу всего за 3 минуты 55 секунд. И даже не очень устала: как будто каждый день таскает на себе парней.

«Все прекрасно, все хорошо!», - сказала участница российской команды Виктория.

Для мужчин упражнение усложнили - вес раненого больше: порядка 70 килограммов, вдобавок еще и бронежилет. В итоге тащить на себе приходится около 80 килограммов.

На солнцепеке, при жаре выше 30 градусов 16 команд военных медиков показывают все, на что способны, стиснув зубы и на пределе возможностей.

По итогам четырех дней соревнований в «Военно-медицинской эстафете» российская команда (как мужчины, так и девушки) уверенно лидирует. И это не кажется удивительным, с такой мощной поддержкой.