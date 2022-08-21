В Белоруссии прошел третий этап конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2022

© Видео: пресс-центр АрМИ-2022 © Фото: пресс-центр АрМИ-2022

В Белоруссии, на базе полигона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, состоялся третий этап конкурса «Уверенный прием» восьмых Армейских международных игр - 2022 под названием «Радиообмен».

Всего конкурс состоит из пяти этапов: «Уверенный прием», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», а также, «Работа на оборудовании IT- структуры».

В третьем этапе принимали участие 11 стран. В каждой команде было трое военнослужащих радиотелеграфистов. Впервые в этапе принимали участие женские команды. В женский дивизион вошли военнослужащие Белоруссии и Узбекистана.

В ходе конкурса воинам-связистам предстояло осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

В третьем этапе первое место заняла команда Российской Федерации, набрав 100 баллов. Вторую позицию закрепила за собой Республика Беларусь - 96 очков. Третье место у Вьетнама - 86 баллов.

По промежуточным итогам трех этапов, лидирующую позицию в таблице занимает команда Белоруссии - 295 баллов. На второй позиции, команда Российской Федерации - 273. Третье место - Вьетнам - 206 баллов.

Ранее военные радисты прошли второй этап конкурса «Уверенный прием» на АрМИ-2022. По плану турнира, участники состязались в скорости передачи данных с использованием персональной электронно-вычислительной машины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов