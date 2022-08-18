160 знаков в минуту: военные радисты прошли второй этап конкурса «Уверенный прием» на АрМИ-2022

Военные связисты из 10 стран состязались в скорости передачи на конкурсе «Уверенный прием» на АрМИ-2022.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Воины-связисты из 10 стран прошли второй этап конкурса «Уверенный прием» на АрМИ-2022 на базе Учебного центра ДОСААФ в Минске. Впервые в этапе участвовали и женские команды из Республики Беларусь и Узбекистана.

По плану турнира, участники состязались в скорости передачи данных с использованием персональной электронно-вычислительной машины. Тексты радиограмм состояли из 30 букв кириллицы и 10 арабских цифр. Одна радиограмма включала в себя 30 групп из пяти знаков.