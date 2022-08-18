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160 знаков в минуту: военные радисты прошли второй этап конкурса «Уверенный прием» на АрМИ-2022

Ирина Елагина
21:12 18.08.2022
Военные связисты из 10 стран состязались в скорости передачи на конкурсе «Уверенный прием» на АрМИ-2022.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Воины-связисты из 10 стран прошли второй этап конкурса «Уверенный прием» на АрМИ-2022 на базе Учебного центра ДОСААФ в Минске. Впервые в этапе участвовали и женские команды из Республики Беларусь и Узбекистана.

По плану турнира, участники состязались в скорости передачи данных с использованием персональной электронно-вычислительной машины. Тексты радиограмм состояли из 30 букв кириллицы и 10 арабских цифр. Одна радиограмма включала в себя 30 групп из пяти знаков.

© Минобороны России

Военный связист Российской Федерации - прапорщик Евгений Пашнин - показал лучший результат: 160 знаков в минуту. (Для сравнения: обычный режим работы радиста - 60 знаков, мировой рекорд установил Евгений Пашнин в 2019 году, скорость его радиограмм - 300 знаков в минуту).

В соревнованиях на скорость передачи первое место заняла команда связистов Российской Федерации, набрав 100 баллов.

По итогам двух этапов лидирует команда Республики Беларусь - 199 баллов, россияне вторые - 173, на третьем месте Узбекистан - 135 баллов.

© Минобороны России

Соревнование подразделений связи «Уверенный прием» VIII Армейских международных игр проходят в Минске с 13 по 27 августа. Воинам-связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

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